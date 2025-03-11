魯比奧：國際開發署USAID逾80%項目已被取消　因不符美國核心價值

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大刀闊斧削減聯邦開支，國務卿魯比奧（Marco Rubio）3月10日表示，經過6星期審查，負責管理美國對外援助的美國國際開發署（USAID），已有超過80％項目被取消，涉及5200項合約、數百億美元。不過，他未公布相關合約細節。



美國國際開發署（USAID）在全球進行不少天災人禍的救援工作，包括巴基斯坦水災災民。（Reuters）

剩下約 1,000個項目由國務院「有效」管理

魯比奧宣稱，被取消合約並不符合美國的核心國家利益，在某些情況下甚至造成損害。他指出，剩下大約1,000個項目，現在於國務院領導及與國會協商後，正「更有效地」進行管理。

魯比奧也感謝億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE），稱對方團隊長時間工作，實現這項遲來的、具有歷史意義的改革。 幾個小時後，馬斯克回應稱，工作艱難但有必要，強調USAID的重要工作應由國務院負責。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

《紐約時報》此前報道，魯比奧和馬斯克在上星期的內閣會議上發生爭執，馬斯克指責對方未在國務院進行足夠的大規模裁員。

特朗普1月20日重返白宮後，立即下令暫停對外援助90天，以審查這些項目是否符合他的「美國優先」外交政策，導致USAID陷入混亂，該機構在世界各地的援助受影響。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

雖然特朗普政府宣稱，涉及生命援助的項目獲得豁免，但世界各地不少人道主義組織表示，資金沒有到位。目前，USAID數千名員工已被迫休假或被解僱，大多數被停職員工預計不會獲得復職。