美軍4士兵立陶宛軍演失蹤　所有失聯士兵已證實死亡

美軍4名士兵3月25日在立陶宛舉行例行戰術演習中失蹤，失蹤士兵中的3人已先後被發現並確認死亡。美國和立陶宛官員4月1日分別表示，他們已尋獲第4名美軍士兵的遺體，意味着所有失聯士兵已被證實死亡。



路透社報道，演習是在立陶宛東部帕布拉德市（Pabradė）附近訓練場舉行。自有士兵失蹤的消息傳出後，立陶宛軍方和外國軍事人員之後持續展開搜救行動，立陶宛空軍和邊防警衛隊也派出直升機參與搜救。

2025年3月28日，美軍4名士兵3月25日在立陶宛舉行例行戰術演習中失蹤後，數輛挖泥機在涉事的立陶宛訓練場地推行救援工作。（Reuters）

救援人員3月31日在白羅斯邊境附近的一個從沼澤區域找到了4名失蹤士兵的裝甲車，隨後發現另外三名士兵的遺體。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在社群媒體平台X上發文表示哀悼，他表示：「我們非常悲痛地宣布，第四名在立陶宛受訓的美國士兵遺體已被找到。」

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）也證實了相關消息，她在白宮記者會會上告訴記者，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和他的政府正在為所有受害者及其家人祈禱。