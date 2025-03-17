立陶宛高官讚特朗普雷厲風行　迫使歐洲國家加強國防面對俄羅斯

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前揚言要美軍撤出歐洲，並放話要歐盟和北約「自付軍費」，甚至和俄羅斯普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）政府在俄烏問題上越走越近。對此，有立陶宛國防官員表示，在拜登（Joe Biden）政府猶豫多年之後，特朗普終於迫使歐洲武裝自己並「認真對待」國防。



據《紐約郵報》報道，立陶宛（Lithuania）國防政策總監烏爾貝利斯（Vaidotas Urbelis）警告稱，俄羅斯只懂得「拿着槍」進行談判，歐洲必須對克里姆林宮保持壓力。

2023年4月26日，立陶宛國防政策總監烏爾貝利斯（Vaidotas Urbelis）出席在波蘭華沙舉行的布加勒斯特九人小組會議。（Getty Images）

烏爾貝利斯表示，日前在比利時布魯塞爾舉行的緊急領導人峰會表明「歐洲應該對自己的防衛負主要責任」。他在波蘭首都華沙發表講話時，稱讚特朗普「加快進程」，試圖結束烏克蘭戰爭；而前任拜登政府期間，烏克蘭問題曾多年「拖延決策」。

他強調和俄羅斯談判不能示弱，一旦做出讓步莫斯科就會得寸進尺，視作軟弱的表現，並得寸進尺要求更多。這就是為甚麼歐洲必須在軍事、經濟和財政上對俄羅斯施加巨大壓力，因為「他們聽不懂我們的語言」。

2025年3月14日，俄羅斯莫斯科，圖為普京通過視像參與國安會議。（Reuters）

立陶宛是波羅的海國家之一，與俄羅斯飛地加里寧格勒、親普京的白羅斯接壤，該國1月承諾，到明年將把國防開支提高到國內生產總值（GDP）的6%。