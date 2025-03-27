美軍4士兵立陶宛軍演失蹤呂特稱已喪生　北約發言人：搜救仍進行

北約秘書長呂特（Mark Rutte）周三（26日）證實在軍事演習中失蹤的4名美軍士兵已被發現死亡後，北約發言人哈特（Allison Hart）表示，相關搜救行動仍在進行中，尚不能確認失蹤士兵的狀況。



哈特26日晚在社交媒體發布聲明稱：「我們對呂特今天發表言論所引發的混淆表示遺憾。他所指的是最新媒體報道，並非在確認失蹤人員的命運。目前，尚不能確認這些士兵的狀況。」

呂特周三較早前在波蘭首都華沙發表講話時稱：「就在我講話的時候，有消息稱4名美國士兵在立陶宛的一次事件中喪生。」

周三早些時候，美國歐洲和非洲陸軍司令部（USAREUR-AF）發布消息，4名美國軍人在立陶宛舉行例行戰術演習中失蹤。

立陶宛LRT廣播電視台引述消息稱，失蹤士兵乘坐的是一輛美國M88履帶式裝甲搶救車。立陶宛網站Lietuvos rytas援引消息人士報道，失蹤的這輛履帶式搶救車是在一片沼澤中被發現的，車內士兵全部遇難。

演習是在立陶宛東部帕布拉德市附近「西爾維斯特斯·茹考斯卡斯將軍」訓練場舉行的。3月25日下午，傳出有士兵失蹤的消息，此後，立陶宛軍方和外國軍事人員展開的搜救行動一直在持續，以立陶宛空軍和立陶宛邊防警衛隊也派出直升機參與搜救。