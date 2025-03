TikTok「不賣就禁」限期將至　特朗普：願降低對華關稅換成交

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)上任後暫緩拜登(Joe Biden)政府對中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok(抖音海外版)「不賣就禁」的命令,他周三(3月26日)表示,美國或達成協議讓TikTok能在美國繼續使用,否則將延長暫緩「不賣就禁」的命令,他還進一步透露,稱願以降低對華關稅換取協議達成。



特朗普當日預告自己將在4月2日實施對等關稅的部份細節,表示若北京能夠協助解決TikTok在美國營運問題,「有可能提供關稅減免(Maybe I'll give them a little reduction in tariffs or something to get it done)」。

多間美國企業與美國政府洽談收購TikTok事宜,包括甲骨文、微軟等,特朗普強調中國必須參與其中,還說「購買TikTok的方式有很多種,而我們會找到最適合美國的方式達成(there are numerous ways you can buy TikTok and we will find the one that's best for the country)」。

他還對與中國達成交易抱持開放心態,坦言只要自己願意,就可以延長暫緩命令,「所以我們來看看會否(與中國)達成(So we'll see whether or not we have a deal)」。

2025年3月26日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。(Reuters)

特朗普的副手萬斯(JD Vance)早前表示,將在4月5日前解決TikTok的去留問題。

美國上屆政府去年限期字節跳動出售TikTok給美國企業,否則就禁止這應用程式在美營運,TikTok早前因此一度停運數日,特朗普上任後暫緩這一命令至今年4月5日執行。