路透社：黑石集團擬參與收購TikTok美國業務

路透社引述兩名知情人士稱，私募股權公司黑石集團（Blackstone Group）正在考慮參與收購中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok的美國業務，或將進行少量投資並持有少數股權權益。



報道指，字節跳動的一批非中資股東，包括私募基金泛大西洋投資集團（General Atlantic）及海納國際集團（SIG）正在研究收購TikTok的美國業務。

在這張2024年11月21日拍攝的設計圖片中，黑石集團公司標誌顯示在一部手機螢幕上。（Getty）

由它們組成的財團擬把TikTok的美國業務分拆為獨立實體，並把中資持股比例降至20%以下，以符合美國的法律規定。黑石集團已經與上述各方進行商討，或加入成為收購TikTok的財團成員之一。

報道稱，目前TikTok、泛大西洋投資集團和黑石集團均拒絕置評，海納國際集團則沒有回應置評請求。

圖為路透社攝於2024年3月20日的設計圖片，相中美國國旗被置於TikTok標誌前方。（Reuters）

美國拜登政府去年限期字節跳動出售TikTok給美國企業，否則就禁止這應用程式在美國營運。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後暫緩這一命令，而最新的限期將於4月5日屆滿。