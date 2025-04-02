日本機構：關稅戰或致2027年全球GDP降0.6%　美國將受最嚴峻衝擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預計將於當地時間4月2日宣布對等關稅。若實施對象為全球各國，不僅全球經濟遭沉重打擊，美國尤其會因進口商品價格上漲，所受衝擊將最為嚴峻。



據日媒引述日本貿易振興機構（JETRO）估計，全球對等關稅，加上針對汽車和中國商品徵收的稅率，或將導致2027年全球GDP下滑0.6%。若以國際貨幣基金（IMF）預測的2027年全球GDP數值127萬億美元（約988萬億港元）來算，0.6%相當於7630億美元（約5.9萬億港元）。

2025年4月1日，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）舉行新聞發布會，展示美國總統特朗普（Donald Trump）關稅文章的標題。（Reuters）

美國本身受到打擊會最大，JETRO估計美國2027年GDP會下降2.7%。進口成本增加將侵蝕依賴中國零件的美國企業利潤，汽車關稅也會推高車價。耶魯大學預算實驗室（YaleUniversity's Budget Lab）日前估計，單是汽車關稅，就可能導致每個家庭的平均可支配收入下降492美元到615美元（約3828元至4785港元）。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

特朗普政府則聲稱，關稅將有機會取代所得稅成為主要稅收來源。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，關稅計劃預料在未來10年，為美國政府增加6萬億美元（約46.6萬億港元）稅收。