美媒批特朗普關税政策：要是再發生911，誰還同情美國人？

「特朗普的關稅即將落地,但代價是美國的盟友。」



4月1日,美國《紐約時報》以此為題刊文稱,美國總統特朗普對全世界祭出關稅「大棒」,威脅撤回安全承諾,導致美國盟友體系的三大支柱——跨大西洋聯盟、跨太平洋聯盟和美加聯盟岌岌可危。

在文中,美國知名媒體人桑格(David Sanger)援引美國學者Kori Schake的話反問道,現在的美國已「眾叛親離」,考慮到美國政府的行為,「如果再次發生911恐襲事件,誰還會同情美國人?」(Who is going to sympathize with Americans if there is another 9/11, given the behavior of the government of the United States?)

桑格表示,他對於美國當前面臨的國際形勢「並不樂觀」,因為特朗普的關稅威脅很可能會摧毀跨大西洋聯盟、跨太平洋聯盟和美加聯盟這三大支柱。過去80年來,美國致力於在這些地區培育相互交織的防務關係、貿易相互依存關係和紐帶。

上周,加拿大新任總理卡尼(Mark Carney)宣誓就職時直言,美加間「舊關係」,即最緊密的軍事和經濟夥伴關係,現在「結束了」。特朗普今年1月上台後,率先對加拿大和墨西哥「開刀」,導致加拿大反美情緒高漲。

2025年3月14日,加拿大渥太華,圖為卡尼在儀式上宣誓就職加拿大總理。(Reuters)

文章提到了亞太地區國家。3月22日,第11次中日韓外長會在東京舉行。3月30日,第13次中日韓經貿部長會議在韓國首爾舉行,就加強貿易投資合作、區域及多邊合作等深入交換意見,達成廣泛共識。文章認為,中日韓加強合作體現出,「即使華盛頓不願意,北京也可以與美國的盟友合作」。

在歐洲,這種趨勢更加明顯。波蘭總統杜達(Andrzej Duda)公開考慮獲得核武器。即將上任的德國總理默茨(Friedrich Merz)確信,與華盛頓的防務和貿易關係正在崩潰,並制定了實施「脫離美國」目標的計劃。自二戰以來,格陵蘭島一直是美國空軍基地的所在地,但格陵蘭島的新任領導人(Jens Frederik Nielsen)對美國副總統萬斯(JD Vance)一行的不請自來表示憤慨。

2025年3月28日,美國副總統萬斯(JD Vance,右三)與夫人烏莎(Usha Vance,左二)、國家安全顧問沃爾茲(Mike Waltz,左三)和能源部長賴特(Chris Wright,右一)一起參觀位於格陵蘭的美軍皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)。

文章稱,這些都是特朗普威脅要拋棄那些他認為貢獻不足的北約盟友、宣稱歐盟旨在「搞」美國,以及努力擴大美國領土面積的後果。他面臨的主要反應是各方的抵制。

然而,就在這種威脅、疏遠和指責的漩渦中,特朗普預計將於當地時間2日宣布他的「解放日」關稅,即對等關稅。他說:「我們不會向本國公民徵稅以讓其他國家富裕起來,而是向外國徵收關稅和徵稅以讓本國公民富裕起來。」這表明他並不打算將關稅作為談判工具,而是作為永久的收入來源。

桑格表示,最新關稅細節仍不清楚,這也是市場如此緊張的原因之一。政治領導人也同樣緊張,因為特朗普明確表示,對等關稅將同樣針對被指為美國最親密的國防和情報盟友的國家。特朗普認為,美國盟國一直在為本國產業提供補貼、對美國商品徵稅、搭美國「安全便車」並拒絕他的擴張主義要求。

特朗普預計將於當地時間2日宣布「解放日」關稅,即對等關稅。(Reuters)

桑格認為,特朗普政府官員並未詳細考慮消費者將為此付出的代價,以及任何成本效益分析,例如,所獲得的收益是否值得對美國的核心聯盟造成損害。

文章提到,特朗普政府似乎對歐洲國家懷有特殊的敵意,這一點在「群聊泄密」事件中可見一斑。

3月24日,美國《大西洋》月刊主編戈德堡(Jeffrey Goldberg)透露,他在聊天軟件Signal上突然收到與現任美國總統國家安全事務助理同名的「米高·華爾茲(Michael Waltz)」的好友申請。兩天後,此人邀請他加入一個名為「胡塞PC小組」的群聊,群中就美國是否應該對胡塞武裝實施打擊展開了辯論。

2025年3月27日,圖為美國大西洋月刊(Atlantic,左)發布,美國國安高層Signal群組的聊天對話截圖,其中提到美國針對也門胡塞武裝發動空襲的具體信息。(大西洋月刊網站)2025年3月21日,圖為美國防部長赫格塞思(Pete Hegseth,右)。(Reuters)

據透露,名為「JD・萬斯(JD Vance)」的賬戶曾稱,美軍空襲胡塞武裝將有助於恢復蘇彝士運河的航運交通,但他「討厭再次救助歐洲」,因為美國只有3%的貿易通過蘇彝士運河,而歐洲有40%。隨後,名為「皮特・赫格塞思(Pete Hegseth)」的賬戶回覆稱,「副總統:我完全贊同你對歐洲搭便車的厭惡,這太可悲了。」

桑格還說,「有點令人驚訝的是」,特朗普政府官員表現得好像一切都很正常,什麼也沒發生過。

例如,美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)不久前照常去參加北約會議,討論烏克蘭衝突。儘管特朗普政府現在正與盟國站在相反面,致力於恢復與俄羅斯之間的關係。結果是,除美國之外的北約國家正在討論,在停火協議生效後,成立一支駐烏克蘭的「維和部隊」。

七國集團(G7)外長會2025年3月13日在加拿大魁北克省(Quebec)舉行,加拿大外長趙美蘭(Melanie Joly)在會議前夕會見美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)(Reuters)

「因為英法等國家認為,美國可能不再值得依賴。」桑格寫道,「這是一種信任的侵蝕,就在兩個半月前,這似乎還是不可想像的。」

最後,桑格援引美國智庫「美國企業研究所」外交與國防政策研究主任舍克(Kori Schake)的一番分析,作為文章結尾。舍克曾在小布殊政府中擔任國防官員、撰寫過大量有關北約歷史著作。

2025年3月26日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話,稱將對進口汽車加徵25%的關稅。(Reuters)

3月31日,舍克表示:「20世紀50年代,美國認為北約將成為眾多聯盟之一。北約之所以能生存下來並蓬勃發展,是因為共同的價值觀和貿易關係支撐了安全承諾。」

舍克隨後反問道:「現在,當我們需要盟軍來執行對美國安全至關重要的行動時,特朗普認為誰會幫助我們?考慮到美國政府的行為,如果再次發生911事件,誰還會同情美國人?」

本文獲《觀察者網》授權轉載