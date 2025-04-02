特朗普「關稅大棒」在即各國反應不一　日本硬食、澳洲對抗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言在4月2日公布以對等關稅「招待」世界各地的貿易夥伴，還在上月底發表《2025年外國貿易壁壘評估報告》，長397頁長的報告詳細列出了各國對美國商品及服務設置的貿易壁壘。各國在關稅威脅下反應不一，日本似要被迫接受；澳洲誓言對抗；越南派出代表團試圖談判。



綜合外媒報道，日本首相石破茂指政府將對汽車零件提供融資支援，經濟相關政府部門人員表示，對於美國會否因日本解決《報告》中美方的訴求，而對日本豁免關稅，感到不確定。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周三表示將捍衛澳洲利益，不會在藥品福利計劃（Pharmaceutical Benefits Scheme，PBS）、生物安全或《新聞媒體議價法案》（News Media Bargaining Code）上妥協。

彭博社引述消息人士指，越南副總理胡德福計劃在下周一（7日）出席在紐約舉行的商界會晤， 而本周末還將先派遣另一個高官代表團訪美率先與特朗普政府接觸。報道指越南還有意降低對美國的貿易順差，以說服美國降低對越南的關稅。