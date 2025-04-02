愚人節篡改新聞版面　黃明志玩笑開大涉侵犯版權

馬來西亞歌手黃明志2024年愚人節在社媒發黑白照、告別式信息，引發網民熱議，事後證實是公司安排的宣傳企劃。黃明志星期二（4月1日）故技重施，這次曬出馬來西亞「八度空間華語新聞」主播陳嘉榮和杜文杰播報他死訊的「假新聞照」。



然而，這次的玩笑不僅引發爭議，黃明志更因未經電視台八度空間及其新聞主播同意，擅自使用並篡改新聞畫面，涉嫌侵犯版權及肖像權。

八度空間華語新聞發出官方聲明，強調已將此事交由法律事務部處理，並保留進一步法律追訴權。聲明指出：「本台尊重黃明志團隊的創意表達，但無法接受其剽竊版權、捏造新聞及誤導觀眾的行為。」

陳嘉榮也在IG（Instagram）上寫道：「這可能是最有流量的圖片，但卻不是最好的愚人節玩笑。」他認為作為音樂和自媒體創作者，黃明志應該清楚這張篡改捏造的圖侵犯了電視新聞版權和主播的肖像權，因此絕不能因為是愚人節而可以規避這些責任，任意為之。

本文獲《聯合早報》授權轉載

