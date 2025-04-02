金秀賢再告橫豎1罪　Disney+：《山寨人生》不在上映計劃內

韓國男星金秀賢在記者會上再次否認與未成年金賽綸交往的指控後，其律師周三（2日）再發聲明，其中指經紀公司Gold Medalist與金秀賢周二正式對YouTube頻道《橫豎研究所》（以下簡稱橫豎）的營運者金世義，以違反《跟蹤騷擾處罰法》為由，提出追加的刑事告訴與檢舉。與此同時，Disney+稱，金秀賢主演的《山寨人生》（Knock-Off）目前不在其上映計劃內。



多名網民向Disney+發送多封郵件詢問《山寨人生》的情況後一直沒有收到回覆，直至周二，終於有了答覆。Disney+的回答是這套劇集現在不在其上映計劃內。

金秀賢周一在首爾上岩洞斯坦福酒店召開記者會，回應連日關於他的感情爭議。金秀賢以一身黑色打扮到場，神情凝重。他先向傳媒90度鞠躬致歉，稱「因為我一個人，太多人受到痛苦，還有已逝的故人無法安息，我感到很惋惜」。

金秀賢3月31日在首爾會見傳媒，就自己與金賽綸的感情爭議解畫，期間多次聲淚俱下，更一度以手擦鼻子。（Reuters）

他向傳媒表示：「我是膽小鬼，花了很多時間心理準備才站在這裏」，指自己的決定會影響到公司員工等等，因此有所猶豫。

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記者會後，金秀賢發起「絕地大反擊」，發聲明針對遺屬方面提出的指控一一進行反駁。