Elon Musk銀彈策略失效？自由派法官勝出威斯康星州最高法院選舉

儘管美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）為保守派候選人撒錢拉票，威斯康星州（Wisconsin）選民還是於4月1日把一名自由派送入該州最高法院，保住4比3的自由派多數。



綜合路透社和法媒報道，民主黨支持的62歲法官克勞福德（Susan Crawford），在1日的選舉中擊敗共和黨籍前州檢察長Brad Schimel。

當點票達88%時，克勞福德已經以19.1萬張票領先Brad Schimel，後者其後在向支持者發言時承認敗選，並與克勞福德通電話。威斯康星州法院可對投票權、墮胎權和工會法作出裁決。

2025年3月4日，美國總統特朗普發表第二任期首個國會演說。圖為美國億萬富豪馬斯克在現場舉起拇指示意。（REUTERS）

報道稱，這是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮兩個多月來，首次遭到選舉挫敗，對特朗普的盟友馬斯克來說也是一記重擊。

威斯康星州最高法院選舉被廣泛視為對特朗普第二任期的一次早期公投，馬斯克再次撒錢，向兩名當地選民發放100萬美元（約778萬港元）支票，還在選舉倒數兩天承諾，每招募一個選民投票支持Brad Schimel就可獲得20美元酬勞。馬斯克共計在後者身上花了2100多萬美元。

在去年美國總統選舉期間，馬斯克也在投票日前向關鍵搖擺州的「幸運」註冊選民送出100萬美元支票。

紐約大學布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）說，威斯康星州最高法院的競選活動堪稱是美國史上最昂貴的司法選舉，候選人、州政黨和外部團體為這場選舉花費逾9000萬美元。布倫南司法中心是一個獨立的、無黨派的法律和政策組織。

2025年4月1日，美國民主黨支持的法官克勞福德（Susan Crawford）在威斯康星州最高法院選舉中勝選後，在該州的選舉夜總部向支持者發表講話。（Reuters）

特朗普並沒有在社交媒體上對該州最高法院選舉結果發表評論，但他對威斯康星州的另一投票，通過制定更嚴格選民身份識別措施表示祝賀。

民主黨人則宣布勝利，稱威斯康星州的選舉結果是他們朝2026年重奪眾議院的目標邁近了一步。

本文獲《聯合早報》授權轉載

