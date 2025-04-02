Elon Musk將於數週內離開政府？白宮：他完成DOGE工作後才會離職

美國《政治報》（Politico）4月2日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向政府內閣成員等親信表示，領導政府效率部（DOGE）的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）很快會脫離現時作為政府夥伴的角色，重返自己的商業事務。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日否認相關消息，並重申馬斯克在完成DOGE的工作後才會離職。



報道引述三名不願透露姓名的消息人士稱，特朗普對馬斯克和政府效率部的表現仍然感到滿意，但他們最近幾天終達成共識，讓馬斯克重返商業領域並擔任幕後支持角色。

特朗普此前任命馬斯克為「特別政府僱員」，據美國司法部《特別政府僱員政府倫理規範摘要》，這一職位是指「在365天內為政府工作不超過130天的人」，因此後者的「特別政府僱員」身份原應在5月底或6月初到期。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克在白宮橢圓形辦公室出席特朗普簽署行政命令活動。（Reuters）

路透社同日報道，目前尚不清楚馬斯克是否會在130天任期結束之前離職，一名白宮消息人士稱，前者不會在完成削減政府規模前離開特朗普政府及DOGE，又表示：「而且也沒有人要趕他（馬斯克）走」。

一名高級政府官員表示，馬斯克在離職後，也可能會以顧問之名於政府中保留非正式角色。另一名官員則指，任何認為馬斯克將完全脫離特朗普政府的想法都是自欺欺人。

不過，萊維特同日已即時否認上述消息，並指《政治報》這篇獨家消息是「垃圾」（garbage）。

她強調：「馬斯克和特朗普都已多次公開表示，前者將在完成其在政府效率部的出色工作後，脫離『特別政府僱員』公職。」