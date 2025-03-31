ChatGPT生成宮崎駿畫風Ai改圖爆熱　吉卜力工作室否認發警告信

宮崎駿是日本知名動畫廠吉卜力工作室的核心人物之一。隨着生成AI科技的迅速發展，許多用戶開始使用如ChatGPT等工具生成類似宮崎駿作品風格的圖片，這一現象引發廣泛熱議。然而，近日一封聲稱來自吉卜力工作室的警告信在在社交媒體上瘋傳，稱這些AI生成的圖片侵犯著作權，引發公眾的關注與困惑。吉卜力工作室其後否認發布了這封警告信。



根據日本放送協會，美國人工智能研究公司OpenAI旗下聊天機械人程式ChatGPT公布生成圖像的的最新技術後，根據現有圖像和照片生成並發布酷似吉卜力工作室動畫作品的圖像，突然成為一股潮流。

在網上，有人生成並發布吉卜力畫風的馬斯克（Elon Musk）、特朗普（Donald Trump）、「魔戒」（The Lord of the Rings）等的圖像和影片。OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）也把吉卜力畫風的圖像設為自己社交平台X的個人頭像。

白宮發布一張吉卜力風格圖片：

馬斯克生成並發布自己吉卜力畫風的圖像：

網上有人生成並發布吉卜力畫風的馬斯克圖像：

網上有人生成並發布吉卜力畫風的特朗普圖像：

網上有人生成並發布吉卜力畫風的「魔戒」影片：

由於吉卜力畫風圖片在網絡爆紅，ChatGPT網站伺服器一度因超載而故障。奧爾特曼周日發文稱：「請大家先冷靜下來，暫時先不要生成圖片了，現在的情況太瘋狂，我們的團隊需要睡覺」。

一名用戶在平台X上宣稱推出一款可以將任何照片轉換為吉卜力風格的應用程式後，發布一份聲稱是吉卜力的警告信，內容提到有關應用程式違反其著作權，威脅將採取法律行動。

吉卜力工作室隨後對傳媒表示，他們並未發出任何此類警告信，該文件被確認為虛假資訊。工作室強調，這樣的誤傳不僅損害他們的聲譽，也讓使用生成AI技術的創作者感到困惑。