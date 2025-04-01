「政壇女股神」佩洛西遭鎖定？馬斯克宣布調查異常富有國會成員

美國政府效率部（DOGE）部長馬斯克（Elon Musk）周日（30日）宣布，政府效率部將對國會成員的異常財富展開調查。外媒指，矛頭直指包括眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）在內多名政壇「大佬」。



馬斯克周日在威斯康辛州（Wisconsin）發表演講時表示：「國會中有很多異常富有的議員，我只是無法理解，我試圖把他們致富的原因聯繫起來。」

他告訴現場約2000名觀眾：「如果他們每年的收入是20萬美元，那他們如何獲得2000萬美元？沒有人可以解釋這一點。我們會盡力找出原因，並阻止這種情況發生。 」

國會普通議員年薪為17.4萬美元。但許多在國會任職數十年的議員都是百萬富翁，其中佩洛西更是被視為美國「國會山莊股神」，淨資產為約2.5億美元。佩洛西的財富主要來自她和她的創投家丈夫保羅（Paul Pelosi）對蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）和Netflix等公司的豐厚投資。

馬斯克2月12日曾轉發一條推文，推文指，佩洛西年收入為22.3萬美元，淨資產則為2.02億美元。