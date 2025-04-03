特朗普宣布一系列對等關稅　對中國總關稅率加至54%

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於美東時間4月2日下午（香港時間3日凌晨）現身白宮玫瑰園宣布對等關稅計劃。他表示，美國將對所有進口品徵收10%最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅。前者將於5日凌晨12時後生效，後者則將於9日凌晨12時後生效。



路透社報道，特朗普當日宣布對一系列國家徵對等關稅，包括對中國進口品徵34%關稅；對台灣徵32%關稅；對瑞士徵31%關稅；對印度徵26%關稅；對韓國徵25%關稅；對日本徵24%關稅；對歐盟徵20%關稅；對英國、巴西徵10%關稅。

在新的對等關稅下，美國官員表示，對中國的實際總關稅率升至54%。

特朗普向全球185個國家開徵對等關稅，具體關稅稅率如下：

特朗普形容對等關稅是美國經濟獨立的宣言，他指美國多年來遭到其他國家掠奪，但這種情況不會再發生。

特朗普又提到，他自己非常尊重中國國家主席習近平，但中方過去從美國取得大量好處，而其他國家的領導人又只顧自己國家的利益，對美國進口產品徵高額關稅，因此美國亦會採取同樣措施。

特朗普最後在白宮玫瑰園即場簽署了兩項行政命令，第一項是有關堵塞中國「小額包裹漏洞」的措施；第二項簽署的行政命令便是他剛宣布的「對等關稅」，這將包括對所有進口汽車徵收25%的關稅，以及上述針對所有進口商品徵收的關稅。

白宮隨後發布的有關特朗普對特關稅的事實清單文件，列出了上述對等關稅的生效時間。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署並舉起關稅相關的行政命令。（Reuters）

文件亦提到，美國對來自墨西哥和加拿大、不符合《美墨加協定》的商品，關稅仍維持25%；若基於《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的芬太尼及移民相關制裁關稅被解除，稅率將降至12%，而所有符合《美墨加協定》的商品將繼續維持0%的關稅。

特朗普：今天是「美國解放日」

在宣布關稅計劃前，特朗普在社交平台Truth Social表示今天是「美國解放日」；白宮也於同在社交平台X上稱「美國，解放日快樂！」

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）此前在記者會上表示，特朗普2日宣布的關稅將「立即生效」。她當時強調：「（美國）是時候落實對等（關稅）了，也是總統採取歷史性變革，為美國人民做出正確決定的時候了。」

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

另外，特朗普針對進口汽車徵25%關稅的措施將於美東時間4月3日凌晨12時01分生效；而針對進口汽車零件的25%關稅則不遲於5月3日生效。