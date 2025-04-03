特朗普宣布新對等關稅計劃　稱稍後將簽署行政命令

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於美東時間4月2日下午（香港時間3日凌晨）現身白宮玫瑰園的活動，宣布針對世界各地貿易夥伴的對等關稅計劃，而相關關稅將於宣布後即時生效。特朗普同日稍早在社交媒體上稱今天是「美國解放日」（Liberation day in America）。



路透社報道，特朗普稱當天將簽署對等關稅的行政命令。他指出，今天實施的關稅將於當日午夜生效，包括將對所有外國製造的汽車徵收25%關稅。

隨着宣布關稅計劃前，特朗普在社交平台Truth Social表示今天是「美國解放日」；白宮也於同在社交平台X上稱「美國，解放日快樂！」

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）此前在記者會上表示，特朗普2日宣布的關稅將「立即生效」。她當時強調：「（美國）是時候落實對等（關稅）了，也是總統採取歷史性變革，為美國人民做出正確決定的時候了。」

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

在特朗普宣布關稅計劃前，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）稱，墨西哥不會對美國徵收對等報復關稅作回應，但稍後時間將公布一項強化經濟計劃。德國政府官員表示，就徵收新關稅措施，雙方將付出高昂代價，德國願意在歐洲層面與美國磋商，避免陷入貿易戰。

另外，特朗普針對進口汽車徵25%關稅的措施將於美東時間4月3日凌晨12時01分生效；而針對進口汽車零件的25%關稅則不遲於5月3日生效。