緬甸強震反為軍政府打開外交大門　泰國：敏昂萊將出席曼谷峰會

緬甸上周五(28日)發生7.9級大地震,這是國內多年以來最嚴重的自然災害。不過英媒分析指,這場災難加強了軍政府領導人敏昂萊(Min Aung Hlaing)的地位,因為它為軍政府開啟了已關閉4年的外交渠道。



泰國外交部發言人尼康德(Nikorndej Balankura)周三表示,敏昂萊將出席在曼谷舉行的孟加拉灣多部門經濟技術合作計劃(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation,BIMSTEC)峰會,但未有說明敏昂萊將親身出席抑或是以視像形式出席。



今屆BIMSTEC峰會周三至周五在曼谷舉行。BIMSTEC集團成員包括泰國、緬甸、印度、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡和不丹。

倘此行成真,將是敏昂萊自2021年發動政變奪取政權並引發內戰以來罕見地訪問東南亞國家。由於緬甸軍方未能執行與東盟(ASEAN)達成的和平計劃,敏昂萊禁止參加東盟峰會。敏昂萊同時也身受西方制裁。

路透社指,這次地震儘管導致350萬人流離失所並摧毀緬甸經濟,但它幫助敏昂萊結束因內戰而被大多數世界領導人孤立起來的局面。

新加坡分析人士Angshuman Choudhury表示:「軍政府知道,像印度、中國和俄羅斯這樣的地區大國都想利用這個機會加強在緬甸的影響力。通過公開和直接地與地區首府接觸,軍政府可以展示其作為緬甸主要公共權力機構的不可或缺性。」

地震後,敏昂萊與中國國家主席習近平、印度總理莫迪(Narendra Modi)和馬來西亞首相安華(Anwar Ibrahim)等國家領導人進行對話,促成國際援助的湧入。

報道引述分析人士指,敏昂萊的外交舉動可能會增強他在緬甸的權力基礎,儘管他仍面臨來自國內的強烈反抗和經濟壓力,隨着國際援助的到來,軍政府可能會利用這次危機來鞏固其在國內的地位。

儘管外界對人道主義援助的呼聲不斷,軍政府依然在繼續其軍事行動,狙擊民地武反對派勢力。這場地震或改變緬甸的國內政治及外交格局。