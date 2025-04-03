美媒：特朗普「解放日」關稅計劃　或動搖美國與其盟友關係

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於美東時間4月2日「解放日」下午（香港時間3日凌晨）現身白宮玫瑰園宣布針對185個國家的對等關稅計劃。關稅對象中不乏美國盟友，包括英國、歐盟、日本和韓國等。《紐約時報》分析指，特朗普政府的關稅計劃可能不是談判工具，而是華府期望的永久稅收來源，或會動搖美國與其盟友之間的關係。



特朗普此前多次對盟友大放厥詞，揚言要吞併加拿大作「美國第51州」並接管格陵蘭，又稱歐盟成立為搞砸美國，這些被視為特朗普威脅他認為貢獻不足的北約（NATO）盟友。

紐時分析指，特朗普政府未對關稅行為作出任何成本效益分析，包括關稅稅收與對美國核心同盟關係的傷害相比，當中的權衡利弊等；也並未考慮本國消費者對關稅付出的代價。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

分析表示，徵收關稅很可能破壞跨大西洋、跨太平洋和美加同盟等關係。這些地區之間的國防關係、貿易相互依存關係，已相互交織80多年。如今，實施新關稅很可能踢開「貿易依存」這個最後支柱。

分析又指，被美國課徵關稅的對象可能集結反制。日前，中國、日本、韓國三國同意共同應對特朗普的關稅舉措。中國顯然希望留下一種印象，即華府若不和其盟友合作，中國可以。

值得一提的是，分析提到北約國家不時開會討論若俄烏停火，可否在美方缺席下籌組維和或觀察員部隊赴烏，也討論英國、法國的核保護傘能否擴及其他北約國家，畢竟美國可能不再可靠。紐時說，這種對美國信任的侵蝕，在特朗普第二任期前還似乎難以想像。