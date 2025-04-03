中國商務部回應對等關稅：中方將堅決採取反制措施維護自身權益

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日宣布對等關稅措施，將對華加徵34%的關稅，連帶此前就已對華加徵的20%關稅，美國對華加徵總計54%的關稅。中國商務部今日回應特朗普關稅，強調中方對此堅決反對，並將堅決採取反制措施維護自身權益。



商務部強調，美方聲稱自己在國際貿易中吃了虧，以所謂「對等」為由提高對所有貿易夥伴的關稅，這種做法罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實。

報道指，美方在主觀、單方面評估基礎上，得出所謂「對等關稅」，不符合國際貿易規則，嚴重損害相關方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。對此，很多貿易夥伴已經表達強烈不滿和明確反對。

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報道補充，歷史證明，提高關稅解決不了美國自身問題，既損害美國自身利益，也危及全球經濟發展和產供鏈穩定。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方敦促美方立即取消單邊關稅措施，與貿易夥伴通過平等對話妥善解決分歧。