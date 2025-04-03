美國關稅．新聞背後｜特朗普用48年前法案強推關稅　國會能制衡嗎

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，川普）周三（4月2日）宣布對全球185個國家或地區加徵對等關稅，「關稅大棒」自特朗普政府上任不到百日就迅速落地，特朗普利用1977年頒布的《國際緊急狀態經濟權力法》（IEEPA）為依據加徵關稅，企圖經此向其他國家「極限施壓」。美媒分析，他開啟第二個任期後的舉措較上次更加激進且迅速。



美媒指出，美國憲法賦予國會制定關稅的權力，但過去多年來，國會通過幾項不同法律把這些權力授予總統，該些法律規定白宮可以加徵關稅的情況，通常限於進口產品威脅國家安全或嚴重損害特定產業的情形。

報道指，過去總統通常只有在舉行公開聽證會以確定某些進口產品是否符合這些標準後，才會徵收關稅，特朗普在第一任期時徵收關稅時，有遵循這些步驟，但在第二任期內，特朗普試圖利用1977年法律規定的緊急權力，以更臨時方式徵收關稅。

例如他早前質疑加拿大與墨西哥的邊境措施，讓非法芬太尼由加墨邊境流入美國，而美國因此進入緊急狀態，對加拿大、墨西哥加徵25%關稅。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

《國際緊急狀態經濟權力法》（IEEPA）是甚麼？

這項自1977年頒布的法令賦予總統廣泛權力，可在宣布進入緊急狀態後，限制美國企業甚至整個經濟產業的國際商業活動，以應對外國的異常情況或特殊威脅。

總而言之，法案賦予特朗普權力可在緊急狀態下，迅速推出事關美國貿易的措施，包括加徵關稅，而無須通過舉行公開聽證會，以確定具體徵稅細節。

根據美國憲法第一條第八項，國會有權「制定和徵收稅款、關稅、進口稅和消費稅」（to lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises），並對進出口貨物實施監管。

▼特朗普加徵對等關稅國家名單

國會能制衡嗎

美媒指出，國會可以尋求取消總統宣布的緊急狀態，在加拿大對美國關稅上，民主黨便有議員提出此議案，且在4名共和黨員倒戈下，議案在參議院獲通過，將送交眾議院，但報道指，議案很可能無法闖過眾議院。國會中其他限制總統制定關稅權力的法案也面臨較大的通過難度。

美國貿易代表辦公室前總法律顧問、世界貿易組織法官Jennifer Hillman認為，特朗普關稅「草率而混亂」，稱不應用IEEPA法案賦予的權力強推關稅，指徵稅應更早通知，同時發布具體而詳細的公告，「這樣大家都有清楚的預期」。

白宮數據引發外界質疑

特朗普在簽署行政命令前向公眾出示數據表，列出各國對美國徵收關稅與美國對等關稅的稅率，包括聲稱中國對美國徵收67%的關稅。

相關數據引發外界質疑，有美媒記者經華爾街分析師幫助下稱這數據失實，認為特朗普政府僅用美國對另一國家的貿易逆差，與令一國家對美國的出口相除，就得出其他國家對美國加徵關稅的稅率。

例如美國在2024年對中國的貿易逆差為2919億美元，與此同時美國還向中國進口價值4338億美元的商品，二者相除就能得出中國對美國的貿易順差，佔美國向中國進口貨物價值的67%，但這數據並不代表中國對美國徵收67%的關稅。