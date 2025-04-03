鹿兒島地震｜政府最新驚人預測　8.7級南海海槽地震恐震兩次

日本政府的工作小組會議3月31日公布最新估計指出，若發生規模9的南海海槽特大地震，罹難者恐達29.8萬人。這次評估也納入「半斷裂」地震試算，即地震可能分階段發生、造成二次強震加劇災情。



中央社引述日本讀賣新聞報導，南海海槽特大地震是指發生在靜岡縣外海駿河灣至宮崎縣外海日向灘板塊交界處，規模8至9的巨大地震，通常以100年至150年一次的頻率發生。最近一次是1946年的昭和南海地震。

海嘯模擬結果顯示若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響。（天文台網站）

南海海槽位於日本南面海域，由日本駿河灣延伸至日向灘海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。（天文台網站）

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新版報告書估算，罹難人數最多達29.8萬人，低於前一次估算的32.3萬人。如果南海海槽特大地震發生在條件最糟的冬天深夜，死於海嘯的罹難者估計21.5萬人，佔全體死者7成，其次為死於建築物倒塌7.3萬人，以及死於地震火災9000人。

另外日媒每日新聞報道，京都大學防災研究所教授西村卓也說明，就南海海槽地震，若整個區域同時斷裂稱為「全斷裂」。若東側或西側先發生規模8以上地震，之後另一側才跟着發生，則稱為「半斷裂」。

兩者相差可短至數小時，長則數日甚至數年。報告預測的最惡劣情況是東、西側先後發生規模8.7與9.0強震。

歷史記錄顯示過去300年「半斷裂」頻率遠高於「全斷裂」。報告預測，「半斷裂」模式可能讓同一災區遭遇兩次強震，第一次地震未倒的建築物，二次地震時倒塌風險大增。專家警告，該情況可能延長震災時間、擴大影響範圍並導致更多傷亡與財損；建築耐震能力也益形重要。

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