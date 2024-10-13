早前能登半島地震與海嘯的新聞令許多香港旅客十分害怕，但同時歐美媒體卻對日本對於災難來臨時的靈機應變與將受災範圍變得至小而佩服。



儘管我們都不希望災害發生，但的確，日本位於環太平洋火山帶上，這使得日本經常遭遇自然災害，尤其是令人觸目驚心的海嘯。

事實上，英文中的「Tsunami」一詞就是直接來自日文「津波」，意即港口波浪。不少人對於海嘯的可怕以及該如何應變卻相當茫然，這次就來向大家介紹關於日本海嘯以及應變的辦法。

日本為何那麼多海嘯？傷亡人數往往遠超地震 必知遊日自保方法（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 11

日本海嘯多的成因

日本和台灣都是地震頻繁多發，日本地處歐亞大陸板塊、太平洋板塊、菲律賓海板塊和北美板塊的交界處。這些板塊的互相碰撞與擠壓導致了頻繁的地震。

而當地震發生在海底時，海床可能會突然上升或下降，進而推動大量海水形成海嘯。由於日本四面環海，加上其特殊的地理位置，使得這些海嘯能迅速且頻繁地抵達其沿海地區。

在2011年3月11日的東日本大震災中，地震引發的海嘯造成了極其嚴重的人員傷亡和財產損失。

根據多個資料來源，其海嘯造成的傷亡人數遠遠超過了地震本身，因此若身在日本，除了對地震來臨時的應變知識外，旅客們也更該曉得海嘯來了該如何面對。

【延伸閱讀】天災不停！颱風珊珊襲日本 一原因登陸後威力特減弱

截至30日凌晨，珊珊颱風在日本已造成4人死亡、94人受傷及1人失蹤。（路透社）

點圖放大看看珊珊颱風吹襲下的日本：

+ 26

該如何面臨海嘯？先認識日本的海嘯預測技術

為了應對這種常態化的威脅，日本已經發展出世界領先的海嘯預警系統。

自2004年起部署的全球導航衛星系統（GNSS）浮標，它們以高精度測量海面波動，和日本全國港口和海灣波浪訊息網（NOWPHAS）準確連動。

另一個重要的系統是地震和海嘯的深海底網絡系統（DONET），由海底壓力計和海底地震儀組成，提供快速可靠的數據通信。

在2011年東日本大震災後所設置的海底觀測網絡S-net，擁有150個觀測站，配備了先進儀器與AI演算，對於致命的大海嘯提供了精確的預測與警報。

【延伸閱讀】日本就大地震拉警報 恐怖情境模擬曝光 大阪名古屋恐32萬人死

【延伸閱讀】日本就大地震拉警報 恐怖情境模擬曝光 大阪名古屋恐32萬人死

點圖放大瀏覽：

+ 22

旅日時海嘯來臨的應對策略

如果您正在日本旅遊，了解如何在海嘯來臨時保持安全至關重要。

首先，了解您所在地區的疏散路線和避難所位置。日本的多數沿海城市都有明確標示的疏散路線和海嘯避難標誌，認清海嘯避難標誌是第一件身為旅客要意識到的事情。

其次，留意地方政府和旅館提供的安全訊息和警報系統。如果發出海嘯警報，請立即前往高地或室內避難所，不要等到看到海嘯來臨才行動。

看不懂日文？怕情報落後該怎麼辦？去日本旅遊前請務必安裝日本觀光局推出的防災APP「Safety tips」，系統將會第一時間將防災必要的情報發布給旅客，並且能以繁體中文對應，相當便利，一定要安裝起來。

了解如何在危險來臨時保護自己，透過了解和準備，我們可以在欣賞日本這個國家的無限美麗同時，也能在意外災害發生時，時刻確保自己的安全喔！

【延伸閱讀】珊珊颱風｜航班冒風雨降落福岡 機內劇烈搖晃嚇壞乘客片段曝光

【延伸閱讀】珊珊颱風｜航班冒風雨降落福岡 機內劇烈搖晃嚇壞乘客片段曝光

由於珊珊颱風影響，日本航空與全日航空於29日的國內線，共計取消了494個航班。（YouTube@FNNプライムオンライン）

由於珊珊颱風影響，日本航空與全日航空於29日的國內線，共計取消了494個航班。（YouTube@FNNプライムオンライン）

乘客拍下機體劇烈搖晃情形 有人嚇到哭（點圖放大瀏覽）：