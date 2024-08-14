日本發南海海槽地震警報　假想震源區暫沒異常變化

日本宮崎縣南部外海日向灘8日下午4時許發生黎克特制7.1強震，震度達6弱，日本氣象廳隨即發布「南海海槽地震臨時情報」，未來一週恐還有巨震。



距離7.1強震已有5天，至今尚未觀察到地殼變形或地震活動特別變化，氣象廳仍畫出南海海槽地震「假想震源區」，持續發布警戒，提醒發生強震的風險仍較高。

7.1強震後地震活動。（日本內閣府）

南海海槽大規模地震假想震源區。（日本內閣府）

氣象廳統計，日向灘7.1強震後，震央附近地震活動持續活躍，包括當天共有8次地震，隔天有11次餘震，10日、11日各有2次餘震，到了12日僅1次餘震，13日則尚未觀測到，總計23次餘震，最大一次餘震震度僅3級。

經觀測，至今沒有觀察到強震後異常變化，且南海海槽地震假想震源區也沒有觀測到板塊特殊變化或地殼運動。

氣象廳表示，自7.1強震後日向灘和大隅半島東部海域接連發生地震，此外，紀伊半島和伊勢灣也都有出現「深層低頻地震」的小規模地震活動，附近的地震監測儀雖然都有觀測到變化，但這現象過去也曾出現。

【延伸閱讀】遊日遇南海海槽地震怎辦？一文看清有用APP、網站及中文求助電話

【延伸閱讀】遊日遇南海海槽地震怎辦？一文看清有用APP、網站及中文求助電話（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 22

氣象廳持續發布「南海海槽地震臨時情報」，經調查7.1強震與南海海槽地震之間的關聯。

結論認為，南海海槽地震假定震源區發生的大規模地震可能性相較於平時仍高，因此呼籲被指定為大規模地震防災對策推進地區的29個都府縣、707個市町村民眾在地震發生後一週做好防災準備，氣象廳將持續密切監測南海海槽沿線地殼活動變化。

【延伸閱讀】日本就大地震拉警報 恐怖情境模擬曝光 大阪名古屋恐32萬人死

【延伸閱讀】日本就大地震拉警報 恐怖情境模擬曝光 大阪名古屋恐32萬人死

點圖放大瀏覽：

+ 22

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】