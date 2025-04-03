特朗普關稅｜中國官媒：美國自絕全球自由貿易之外

中國官媒在社交平台發文稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對等關稅計劃，導致美國原本稀疏的自貿協定網絡進一步萎縮，自絕於全球自由貿易之外。



中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」周四（4月3日）在微博發文稱，特朗普4月2日宣布最新的關稅計劃，在這之前，美國貿易代表辦公室發布過一份通知，其中就提到了20多個與美國存在最大商品貿易逆差的經濟體。美國政府認為，這些經濟體的不公平的貿易行為損害了美國的利益。因此，美國要對這些經濟體徵收「對等」關稅。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

玉淵譚天說，通過公開信息查詢了這些經濟體開展的雙邊與多邊的自由貿易協定的相關情況，做了一張經貿往來圖。可以看到，美國原本的線就比其他地區稀疏，而美國加徵「對等」關稅後，原本就不多的自貿協定也形同虛設。

全球經貿往來圖。（圖源：玉淵譚天）

玉淵譚天指出，在全球各個國家不斷擴大自己貿易「朋友圈」時，美國卻對全球加徵關稅，這樣的美國，可以稱得上是自絕於全球自由貿易之外。在特朗普宣布對等關稅措施前，中國、日本和韓國經貿部長會議3月30日在韓國首爾舉行。

玉淵譚天此前發文稱，中日韓三國要通過合作和對多邊貿易機制的維護，以確定性來對沖美國加徵對等關稅等行徑給全球貿易帶來的不確定性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

