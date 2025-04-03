特朗普關稅影響浮現　加美機票預訂大跌75%　或失過千億旅客消費

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日現身白宮向全球185個國家及地區宣布對等關稅計劃。他表示，美國將對所有進口貨品徵收10%的最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅。前者將於5日凌晨12時後生效，後者則將於9日凌晨12時後生效。與此同時，自美國近月向加拿大徵收關稅，美加關係日益緊張，大量加拿大民眾選擇取消前往美國旅行。最新的數據顯示，加拿大與美國之間的機票預訂量在4至9月較去年同期急跌75%。有調查指，貿易戰繼續打下去，美國今年將會損失180億美元（約1400億港元）的旅客消費。



全球旅遊數據供應商OAG的數據顯示，加拿大和美國之間在未來數月的航班​​預訂量與 2024年同期相比下降了75%。

根據美國海關和邊境保護局 (CBP) 的數據，今年2月，從陸地邊境進入美國的加拿大人數與去年同期相比下降近50萬，這個數字是自新冠疫情導致兩國邊境關閉以來的最高水平。

2025年1月7日，美國候任總統特朗普在Truth Social發布一張「美加合併」的美國版圖，並填充上美國國旗圖案；加拿大自由黨隨後在社交平台X上以一張兩國正確版圖回應。（Truth Social via X）

華盛頓州布萊恩市（Blaine）的移民桑德斯 (Len Saunders) 在接受加拿大廣播公司（CBC）採訪時表示：「這彷如新冠疫情再次來襲。聽到特朗普的言論，加拿大旅客都對美國避之則吉。」布萊恩市與加拿大卑詩省（British Columbia）接壤。

另外，2月從美國搭飛機返回加拿大的加國居民數量亦下降了13.1%，加拿大航空、西捷航空和聯合航空均宣布因需求下降而減少航班服務。

加拿大 美國 國旗 （Reuters）

美國旅遊協會表示：「加拿大旅客數量每減少10%，代表訪問人數減少200萬人次，損失遊客消費21億美元（約163億港元），並導致14,000個職位流失。」該協會指出，加拿大是該國最大的國際旅客來源國，2024年訪問人數達到2040萬人次。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

旅遊經濟學研究公司（Tourism Economics）最近發布的一份報告顯示，今年美國入境旅客人數預計將下降5.5%，而不是早前預測的增加9%。關稅和貿易戰進一步升級可能導致國際旅遊業進一步下滑，2025年旅客在美國的消費可能會減少180億美元（1400億港元）。