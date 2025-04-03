美國關稅｜特朗普連澳洲無人島也不放過　阿爾巴尼斯：沒地方安全

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布對等關稅政策，向185個國家和地區加徵10%至50%不等的關稅。在今次的名單中，原來甚至包括有印度洋無人島、屬於澳洲的外島領地「赫德島與麥克唐納群島」（Heard and McDonald Islands）；這令澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）大感意外。



赫德島與麥克唐納群島是被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的火山的兩座無人島，距離澳洲本土超過3200公里，是世界上最偏遠的地區之一，島上僅有海豹、企鵝和其他鳥類棲息，實際的居民人數為0。任何人若想上島還須申請許可證。出口數據顯示，該地區確實有漁業資源，但沒有任何建築或人類居住。

白宮官員表示，將該地區列入關稅名單的理由，是因其屬於澳洲領土的一部分。據世界銀行的出口統計數據，2022年美國從赫德島與麥克唐納群島進口價值140萬美元（約1089萬港元）的商品，主要類別為「機械與電子產品」。

圖為阿爾巴尼斯（Anthony Albanese ）。2024年12月6日，澳洲總理阿爾巴尼斯譴責猶太教堂縱火案是一起「恐怖主義襲擊」，並譴責國內反猶太主義情緒發酵。（Reuters）

另一個受影響的澳洲領地是諾福克島（Norfolk Island），被徵收29%關稅，比澳洲本土地區高出19個百分點。

對此，阿爾巴尼斯表示驚訝，他稱諾福克島的關稅多達29%，不確定諾福克島是否是美國這個龐大經濟體的貿易競爭對手，他認為這代表「地球上沒有任何地方是安全的。」

除了上述的地方外，澳洲科克斯群島（Cocos Islands）及非洲海岸附近的葛摩群島（Comoros islands）榜上有名。