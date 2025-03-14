特朗普晤北約秘書長商俄烏和平　稱不會在美國關稅上讓步

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四在白宮橢圓形辦公室會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte），雙方談及俄烏局勢與美國關稅及貿易。特朗普強調不會在關稅問題上讓步，還希望特使威特科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）開展的會談取得積極成果。



歐洲為應對俄烏戰爭計劃加大國防開支，呂特指歐洲還應為地區安全做出更多努力，包括在歐洲本土生產更多武器，他希望俄羅斯能與烏克蘭達成停火，促特朗普「打破烏克蘭僵局」。

2025年3月13日，美國華盛頓，圖為呂特在訪問白宮時發表講話。（Reuters）

特朗普對正進行的俄羅斯會談表示樂觀，他說：「希望俄羅斯採取正確行動（Hopefully Russia will do the right thing）」，還願與普京通話以確保推進停火事宜。

特朗普又談及事關俄烏和平的美烏礦產協議「將給我們帶來一些回報，很多回報」，他還稱讚呂特為北約發展做出努力。

特朗普早前指，4月2日起對美國所有貿易夥伴，就鋼鐵和鋁產品加徵25%的關稅。他今次談及此事，重申自己立場，指不會改變徵關稅決定。

他批評歐盟起訴美國公司，並「從美國公司身上奪走數十億美元（they're taking billions of dollars out of American companies）」，亦強調不會在與加拿大的關稅爭端中讓步。

WTO：加拿大就美國關稅提請申訴

世界貿易組織（WTO）13日指，加拿大已向世貿就美國向加拿大鋼鐵和鋁產品徵關稅爭端提請申訴，相關申請現已下發成員國。

加拿大認為美國對加關稅違背了一項在1994年於關稅與貿易總協議（GATT，WTO前身）下應承擔的義務。

2025年3月13日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室會見來訪的呂特。（Reuters）

特朗普：將吞併格陵蘭

特朗普在會面中談及格陵蘭島，稱「我認為格陵蘭島將被吞併（I think annexation of Greenland will happen）」，之後又補充，須就格陵蘭問題達成協議，還表示美國將訂購48艘破冰船，「因為整個地區正變得非常重要（as that whole area is becoming very important）」。

格陵蘭日前舉行國會與政府選舉，主張緩慢脫離丹麥獨立的在野民主黨勝選。格陵蘭於1953年正式成為丹麥領土，隨後於1979年獲得自治權。特朗普上台後多次揚言買下格陵蘭。