特朗普晤北約秘書長商俄烏和平　稱不會在美國關稅上讓步

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周四在白宮橢圓形辦公室會晤北約秘書長呂特(Mark Rutte),雙方談及俄烏局勢與美國關稅及貿易。特朗普強調不會在關稅問題上讓步,還希望特使威特科夫(Steve Witkoff)與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)開展的會談取得積極成果。



歐洲為應對俄烏戰爭計劃加大國防開支,呂特指歐洲還應為地區安全做出更多努力,包括在歐洲本土生產更多武器,他希望俄羅斯能與烏克蘭達成停火,促特朗普「打破烏克蘭僵局」。

2025年3月13日,美國華盛頓,圖為呂特在訪問白宮時發表講話。(Reuters)

特朗普對正進行的俄羅斯會談表示樂觀,他說:「希望俄羅斯採取正確行動(Hopefully Russia will do the right thing)」,還願與普京通話以確保推進停火事宜。

特朗普又談及事關俄烏和平的美烏礦產協議「將給我們帶來一些回報,很多回報」,他還稱讚呂特為北約發展做出努力。

特朗普早前指,4月2日起對美國所有貿易夥伴,就鋼鐵和鋁產品加徵25%的關稅。他今次談及此事,重申自己立場,指不會改變徵關稅決定。

他批評歐盟起訴美國公司,並「從美國公司身上奪走數十億美元(they're taking billions of dollars out of American companies)」,亦強調不會在與加拿大的關稅爭端中讓步。

WTO:加拿大就美國關稅提請申訴

世界貿易組織(WTO)13日指,加拿大已向世貿就美國向加拿大鋼鐵和鋁產品徵關稅爭端提請申訴,相關申請現已下發成員國。

加拿大認為美國對加關稅違背了一項在1994年於關稅與貿易總協議(GATT,WTO前身)下應承擔的義務。

2025年3月13日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室會見來訪的呂特。(Reuters)

特朗普:將吞併格陵蘭

特朗普在會面中談及格陵蘭島,稱「我認為格陵蘭島將被吞併(I think annexation of Greenland will happen)」,之後又補充,須就格陵蘭問題達成協議,還表示美國將訂購48艘破冰船,「因為整個地區正變得非常重要(as that whole area is becoming very important)」。

格陵蘭日前舉行國會與政府選舉,主張緩慢脫離丹麥獨立的在野民主黨勝選。格陵蘭於1953年正式成為丹麥領土,隨後於1979年獲得自治權。特朗普上台後多次揚言買下格陵蘭。