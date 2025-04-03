美國關稅｜誰最受衝擊？外媒點名這5地區　小國遭揮50%關稅大棒

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日宣布向全球185個貿易夥伴加徵「對等關稅」，對各地稅率不盡相同，外媒點名5個最受衝擊地區，包括中國、瑞士等，有小國遭加徵高達50%的關稅。



《悉尼晨鋒報》指，以下地區面臨最高或最意想不到的關稅稅率：

1. 中國

「對等關稅」稅率達到34%，美國對華商品貿易逆差在2024年創下歷史新高，從中國進口價值近4,400億美元商品，特朗普一直對此不滿，一再對華加徵關稅。

2024年1月1日晨，北京天安門廣場舉行隆重的升國旗儀式。（新華社）

2. 萊索托

萊索托（Lesotho）是非洲南部小國，人口約231萬人，根據美國最新公布，會對當地商品加徵50%關稅。

美國從萊索托進口約2.3億美元（約18億港元）商品，多數為鑽石、針織服裝等，萊索托從美國的進口額則為約280萬美元（2,184萬港元），雖然金額規模小，但進口與出口之間的嚴重不平衡，還是引來特朗普政府注意。

圖為非洲國家萊索托（Lesotho）一處山岳的景色（Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images）

3. 歐盟

歐盟面對20%的「對等關稅」稅率。歐盟與美國是全世界最大的雙邊貿易與投資關係，兩地之間的每天貿易額就達到約為44億歐元，但美國與歐盟的貿易逆差達1,570億歐元，讓特朗普批評是歐盟「欺騙我們」。

4. 瑞士

瑞士面對31%的「對等關稅」稅率。自2021年以來，美國就是瑞士的最大出口市場，美國與瑞士的商品貿易逆差也達到385億美元。

圖為2024年6月13日，鏡頭下瑞士盧塞恩（Lucerne）的比爾根山度假村（Burgenstock Resort）前方，一面瑞士國旗隨風飄揚（Reuters）

5. 越南

越南面臨高達46%的「對等關稅」稅率，該國近30%出口是前往美國市場，面對巨大衝擊，這些商品包括電腦、家具等。

在2024年，美國對越南貿易逆差為1,240億美元。

特朗普政府公布關稅後，財長貝森特（Scott Bessent）同日還警告各國勿向美國展開報復，否則事態只會升級。