魯比奧晤丹麥外長　美方聲明未提格陵蘭：重申兩國關係牢固

美國國務院4月3日表示，美國國務卿馬魯比奧（Marco Rubio）同日在布魯塞爾出席北約（NATO）外長會議時，與丹麥外長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）會面，重申了國與丹麥之間「關係牢固」。美國國務院的聲明未提格陵蘭；拉斯穆森則於會面後稱，丹麥將反對美國任何針對格陵蘭島主權的主張。



這次會面正值兩國因格陵蘭問題陷於緊張，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次宣稱作為丹麥自治領土的格陵蘭，應該成為美國的一部分。

針對魯比奧與拉斯穆森的會晤，美國國務院發表簡短聲明，當中並未提及格陵蘭，但指雙方「討論了共同的優先事項，包括增加北約（NATO）國防開支和成員分擔，以及應對北約面臨的威脅，包括來自俄羅斯和中國的威脅」。

2025年3月11日，一面位於格陵蘭伊盧利薩特城鎮的格陵蘭旗幟（左）在丹麥國旗（右）旁隨風飄揚。（Getty）

在兩人會面前一天，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）抵達格陵蘭訪問，承諾支持格陵蘭島，強調格陵蘭屬於當地人，美國不可以接管該島。