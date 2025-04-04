美國關稅｜民間組織起訴特朗普政府越權　阻止對中國貨品徵稅

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日現身白宮向全球185個國家及地區宣布「對等關稅」計劃。他表示，美國將對所有進口貨品徵收10%的最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅。前者將於5日凌晨12時後生效，後者則將於9日凌晨12時後生效。保守派法律團體新公民自由聯盟（New Civil Liberties Alliance，NCLA）3日提出訴訟，試圖阻止特朗普對中國進口的貨品徵收關稅，並指控美國總統此舉超越了其權限（overstepped his authority）。



據路透社報道，該訴訟在佛羅里達州聯邦法院提出，指控特朗普並沒有法律權力執行2日公布的全面關稅以及今年2月1日根據《國際緊急經濟權力法》授權徵收的關稅。

新公民自由聯盟的代表律師莫里斯 (Andrew Morris) 在一份聲明中表示：「特朗普總統動用緊急權力對法律未授權的中國進口貨品徵收全面關稅，濫用了權力，篡奪了美國會控制關稅的權利，並破壞了憲法確立的三權分立（separation of powers）。」

特朗普4月2日向全球185個經濟體開徵「對等關稅」，具體關稅稅率如下：

據報道，新公民自由聯盟代表佛羅里達州家居管理產品零售商Simplified提出訴訟。

特朗普2日宣布，將對中國加徵34%的「對等關稅」，加上今年稍早時候開徵的20%關稅，令美國對所有中國進口貨品的關稅稅率達到54%。

該訴訟要求法官阻止關稅的實施和執行，並撤銷特朗普對美國關稅計劃進行的修改。

訴訟指，美國總統只能在獲得國會同意的情況下，並根據複雜的貿易法規，決定何時和如何徵收關稅。

訴訟提到：「此類貿易法規要求政府就貿易情況進行事先調查、詳細的事實確認，以及同時符合法定權力和關稅範圍方可實施。」

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

訴訟指控，特朗普引用的法律從未被用來徵收關稅，只允許總統採取必要行動應對特定的緊急情況。

特朗普因中國涉嫌默許藥物流入美國，而宣布國家進入緊急狀態，並將關稅作為阻止致命藥物芬太尼（Fentanyl）流入美國的談判手段。