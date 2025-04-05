美國關稅｜全球500大富豪身家單日縮水2千億美元　他損失最多

美國總統特朗普4月2日宣布「對等關稅」，對全球市場造成混亂。彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaire's Index）數據顯示，全球500大富豪的身家於3日合計損失2080億美元（約1.6萬億港元），創下該指數13年有紀錄以來第4大單日跌幅。



彭博社4日報道，彭博億萬富豪指數追蹤的富豪中逾半數受波及，平均縮水幅度3.3%，而Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）損失最慘重。

由於Meta股價當日重挫9%，導致朱克伯格個人財富單日蒸發了179億美元，相當於其總資產的9%。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）是損失第2慘重的富豪，亞馬遜股價當日大跌9%，創下自2022年4月以來的最大單日跌幅，使其個人財富縮水159億美元。

損失第三慘重的是特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk），特斯拉股價於3日下跌5.5%，導致他單日損失了110億美元。

2024年9月25日，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於美國加州舉行的年度活動上發表主題演講。（Reuters）

報道稱，墨西哥首富斯利姆（Carlos Slim）是少數幾名避過美國關稅衝擊的富豪之一，由於墨西哥未列受美國「對等關稅」影響，激勵墨西哥股市指數上漲0.5%，連帶推升其財富增加約4%至855億美元。