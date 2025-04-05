特朗普關稅「血洗」全球股市　美股連續兩天重挫　納指步入熊市

由於美國對等關稅引發反制措施加劇市場擔憂，紐約股市周五（4月4日）連續第二天暴跌，納斯達克綜合指數當天正式跌入技術上的熊市。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌2231.07點，收於38314.86點，跌幅為5.50%；標普500種股票指數下跌322.44點，收於5074.08點，跌幅為5.97%；納指下跌962.82點，收於15587.79點，跌幅為5.82%。

新華社指出，標普500指數出現2020年3月以來最大單日跌幅，道指出現2020年6月以來最大單日跌幅並首次連續兩個交易日出現1500點以上的跌幅。

截至當天收盤，納指與去年12月16日創下的20173.89點最近一次歷史新高相比，累積跌幅達22.73%，正式進入技術上的熊市。

由小盤股構成的羅素2000指數已經在3日率先跌入技術上的熊市區域。

美國總統特朗普宣布「對等關稅」措施後，全球股市隨即大波動，其中在紐約華爾街股市，道指4月4日再現「一片紅」。（Reuters）

美國股指期貨重挫 策略師稱「市場正在流血」

美國股指期貨周五開市前重挫，暗示華爾街將再次迎來大跌的一天。中國宣布對美國的對等關稅實施反制，全球貿易戰進入下一個階段。

紐約時間7時50分，標普500指數期貨一度下跌4.1%，納斯達克100指數期貨一度跌4.6%。美股周四創出2020年以來表現最糟的一天。據新華社報道，中國將從4月10日起對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，同時宣布稀土出口管制等措施。

特斯拉（Tesla）和英特爾（Intel）盤前下跌大約5%。交易員湧入避險資產，10年期美債收益率跌破3.9%，為大選日前夕以來的最低水平。美元和黃金企穩。CBOE波動率指數飆升至45以上。

Pictet資產管理公司首席策略師保利尼（Luca Paolini）在電話訪問說：「市場正在流血，隨着貿易戰升級，美國經濟面臨衰退的風險，顯然還會帶來更多的痛苦……中國會報復並不令人意外。但不可避免地會導致經濟衰退，因為損害已經造成 —— 除非特朗普退縮。」

「市場對關稅政策表達了反對，」Yardeni Research總裁亞德尼（Ed Yardeni）在彭博電視上說，「我希望政府能夠聽到股市傳遞的信息。」

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

法國巴黎股市連續兩日重挫 本周累計跌幅超8％

另據中國新聞社報道，法國巴黎股市CAC40指數3日、4日連續兩日大幅下跌，本周累計跌幅超過8％。

受美國「對等關稅」等負面消息影響，巴黎股市CAC40指數4日繼續重挫，收於7274.95點，較前一交易日下跌324.03點，跌幅達4.26%，創下2022年3月以來的最大單日跌幅。CAC40指數3日跌幅為3.31%。

CAC40指數本週累計跌幅為8.10%，創下2022年2月以來的最差單週表現。CAC40指數曾於一年前首次突破8000點，本月1日開盤時為7837.45點。法國輿論認為巴黎股市本週的跌幅顯示美國「對等關稅」對金融市場的劇烈衝擊。

美股4月4日在特朗普發起關稅戰後連跌兩天，道指持續重挫。（Reuters）

法國BFM電視台的股市數據顯示，CAC40指數4日上漲的個股僅有一支，為法國德西尼布集團（Technip），這是一間能源服務企業，股價漲幅為0.4%。CAC40指數當天跌幅居首的個股為法國興業銀行，股價下跌10.45%。

CAC40指數建立於1987年，是巴黎證券交易所市值前40大企業的股票報價指數，反映法國證券市場的價格波動。德國法蘭克福股市DAX指數與英國倫敦股市富時100指數4日亦大幅下跌。

本文獲《聯合早報》授權轉載

