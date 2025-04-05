關稅戰重創股市　特朗普：大企業不擔心關稅　因其會持續下去

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布「對等關稅」措施後，造成全球市場混亂。美股近兩日急跌，全球500大富豪的身家於3日合計損失2080億美元（約1.6萬億港元）。對此，特朗普4日發貼文稱，「大企業並不擔心關稅，因為他們知道關稅會持續下去。」



特朗普4日晚間在社交平台Truth Social發文表示，「大企業並不擔心關稅，因為他們知道關稅會持續下去。但他們關注的是那個『又大又漂亮的協議』，因為這將會為我們的經濟注入超強動力。非常重要，現在進行中！！！」

彭博社同日報道，由於特朗普關稅政策重創股市，彭博億萬富豪指數追蹤中逾半數富豪受波及，平均縮水幅度3.3%。

其中，Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）損失最慘重。由於Meta股價當日重挫9%，導致朱克伯格個人財富單日蒸發了179億美元（約1,391億港元），相當於其總資產的9%。