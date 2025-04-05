美國關稅｜特朗普與越共總書記蘇林通話　稱越南願對美「零關稅」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月4日在社交媒體上表示，自己與越共中央總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）進行了一次富有成效的通話，並指對方告訴他，倘越南能夠與美國達成協議，他們願將其關稅降至零。



特朗普4月2日宣布一系列「對等關稅」，涉及180個國家和地區，其中越南將被美國徵收46%的關稅。

他4日在社交媒體Truth Social上提到上述通話內容，指他已代表美國向蘇林表示感謝，並向對方表示自己期待在不久的將來舉行雙邊會晤。

越南通訊社旗下媒體Việt Nam News同日報道，蘇林在通話中提出對美「零關稅」的倡議後，要求美國也應對從越南進口的商品設相同的稅率。2人在通話中同意繼續談判，並盡快簽署雙邊關稅協議。

報道稱，蘇林其後在通話中邀請特朗普訪問越南，而後者也隨即接受了邀請。