美國關稅｜美媒：特朗普親自決定關稅計算方式　公布前3小時敲定

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日現身白宮向全球185個國家及地區宣布「對等關稅」計劃。他表示，美國將對所有進口貨品徵收10%的最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅。前者將於5日凌晨12時後生效，後者則將於9日凌晨12時後生效。據美國媒體報道，儘管多個政府部門在過去數周都有參與設計計算「對等關稅」的方程式，最終使用的版本是由特朗普親自決定，僅在公布前的3小時才敲定。



《華盛頓郵報》4月4日報道，特朗普1月20日上任後不久，政府內的經濟官員就開展一項艱鉅的任務：計算數十個國家的關稅稅率，以履行總統在競選時作出的「對等關稅」承諾。

特朗普向185個經濟體徵收對等關稅的具體稅率：

報道引述三位知情人士，經過數周的工作，來自多個政府部門的助理製定了一份旨在覆蓋各種貿易行為的「對等關稅」方程式清單。

據兩位匿名的知情人士透露，特朗普親自選擇了一個基於兩個簡單數據的公式——與每個國家的貿易逆差（trade deficit）以及他們向美國出口的總貨值。

特朗普計算「對等關稅」的方程式：

2025年4月4日，美國貿易代表署刊出計算「對等關稅」的公式，但這公式本質上是基於美國與外國國家的貿易逆差（trade deficit）除以該國出口美國貨品金額得出。（美國貿易代表署網站）

雖然具體是誰提出這個方案尚不清楚，但它與特朗普首個總統任期，現任總統經濟顧問的納瓦羅 (Peter Navarro) 發布的計算方式有著驚人的相似之處。這個方程式結果於2日（週三）在白宮玫瑰園首次亮相後，遭到不少經濟學家的嘲笑，因為特朗普發起的全球貿易戰導致股票市場大幅下滑。

報道指，特朗普決定對價值數萬億美元的商品開徵關稅，反映兩個推動他履行第二個總統任期的關鍵因素：他決心遵循自己的直覺，即使這代表要違背美國總統職位長期以來的制約，以及他選擇了一支能夠讓他無視這些制約的內閣團隊。

據報道，特朗普與團隊在1日（周二）晚上開會到深夜，特朗普直到2日（周三）下午1時左右才決定最終的的「對等關稅」方案；那時距離他在白宮公布這個消息不到3小時。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

報道引述白宮官員表示，儘管全球可能正面臨百年來最嚴重的貿易戰，特朗普依然不以為然。

一位瞭解特朗普想法的白宮官員表示：「他已經到了不在乎一切的地步。 壞消息？他根本不在乎。他要做他想做的事。他要履行他在競選時作出的承諾。」