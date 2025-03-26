美國佛羅里達州擬放寬勞動法　將允14歲童工填補被驅逐非法移民

美國佛羅里達州參議院商業和旅遊委員會3月25日通過一項議案，推動修改勞動法，允許年滿14歲的青少年上夜班，以彌補總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）驅逐非法移民造成的勞動力短缺。對此，佛州共和黨籍州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示認同。



《新聞周刊》（Newsweek）報道，上週德桑蒂斯在與邊境專員霍曼（Tom Homan）的小組討論中表示：「為什麼我們說要引進外國人，甚至非法引進？你知道，青少年曾經在這些度假村工作，大學生也應該可以做這些事情。」

「現在讓我們的年輕人做兼職有什麼錯？我的意思是，以前我成長的時候就是這樣的。」

報道援引皮尤研究中心的數據稱，目前美國有逾1100萬非法移民。而特朗普今年1月就任美國總統後，要求加速拘捕、驅逐、遣返非法移民，還主張將無法遣返回原籍地的非法移民押送至第三國關押，以節省國家處置成本。

據悉，特朗普上任後的第一個月，美國移民和海關執法局已驅逐約11,000名移民。

2025年1月26日，美國移民和海關執法局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE) 特工在伊利諾伊州芝加哥進行拘捕行動，這是美國總統特朗普（Donald Trump）大規模打擊非法移民行動的一部份。（Reuters）

美國商會在去年12月報告稱，美國正面臨勞動力短缺危機，其中佛州是情況最為嚴峻的州份之一，每100個空缺職位僅有53名可用工人。

不過，佛羅里達政策研究所表示，目前提議放寬童工規定的法案，將對該州青少年的健康和福祉構成巨大風險。

有關法案需要經過另外兩個相關委員會投票通過，才能提交參議院全體會議表決。該法案還提出取消在家接受教育，或就讀虛擬學校的14到15歲學生的工作時間限制；去年通過的一項法律，已經允許解除這類16至17歲青少年的工作限制。