特朗普轉發「巴菲特挺關稅戰」影片惹熱議 巴郡急澄清：假消息
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月4日在社交媒體轉發一段影片，該影片主要內容是為特朗普最近實施的關稅作辯護，並提及連「股神」巴菲特（Warren Buffett）也稱讚相關措施。巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）同日發聲明否認前者曾作出上述評論。而他本人也發聲指，月內都不會發表任何經濟相關言論。
路透社報道，特朗普4日稍早在社交媒體「真實社群」（Truth Social）上轉發了該影片，其中提到特朗普發動關稅戰是為了迫使美聯儲減息。
該影片還聲稱，巴菲特最近大讚特朗普實施的關稅，指後者正採取「50多年來最佳的經濟措施」。
特朗普轉發的影片：
巴郡同日即時發聲明表示：「目前各大社交媒體上流傳著一些據稱是巴菲特所作評論的消費，而這些資訊都是假消息。」
巴菲特4日向美媒CNBC提到，在這個謠言可以瞬間傳播的時代，迅速打擊假消息非常重因。
他也明言，從當日起到5月3日巴郡年度股東大會期間，他都不會發表任何與市場、經濟或關稅有關的評論。
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