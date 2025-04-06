特朗普稱關稅戰是「經濟革命」　強調措施打擊中國多於美國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月5日在社交媒體發文談及對各國加徵的「對等關稅」，聲稱中國遭受的打擊遠比美國嚴重。他形容這場關稅戰是一場「經濟革命」，大量就業崗位及企業正回流美國，投資當地的金額已達到5萬億美元，且仍在持續增長中。



特朗普5日在社交媒體Truth Social批評中國及其他國家一直以惡劣及不可持續的態度對待美國，但現時美方不再是愚昧無助的「出氣袋」。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

他坦言，要堅持關稅政策並不容易，但他的「經濟革命」將為美國帶來史無前例的成果，讓美國獲得最終勝利。

特朗普4月2日宣布一系列「對等關稅」計劃，其中包括對中國加徵34%關稅，對中國累計總關稅率加至54%。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在公布對等關稅內容期間，舉起一份寫着「對外貿易壁壘」的文件。（Reuters）

新華社5日晚發布發布「中國政府反對美國濫施關稅的立場」一文，強烈譴責並反對美國對包括中國在內的貿易夥伴濫施關稅，侵犯各國正當權益，違反世界貿易組織（WTO）規則，衝擊全球經濟秩序穩定。