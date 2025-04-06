特朗普關稅｜美媒：財長貝森特傳無法忍受　擬跳槽聯儲局

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布「對等關稅」政策，全球股市隨即震盪後，有消息指財長貝森特（Scott Bessent）有意離開白宮，或轉戰聯儲局。



美國MSNBC主持魯蕾（Stephanie Ruhle）4月4日向同一頻道節目《Morning Joe》表示，有消息人士透露，關稅問題正損害貝森特的聲譽和專業，因此希望另謀高就。

魯蕾曾在華爾街擔任高層，她認為貝森特無法忍受特朗普的「荒謬關稅計算方式」，並提到特朗普沒接受貝森特的意見，令後者在特朗普核心圈內恍如被邊緣化。

3月7日，特朗普在白宮主持加密貨幣峰會，財長貝森特坐在特朗普右邊。（Reuters）

貝森特加入白宮前是避險基金經理人，並建立逾5億美元身家。魯蕾表示，對方實際上理解市場運作及知道目前的情況只會損害市場。而特朗普則以關稅作為經濟報復的手段，聲稱美國長年遭其他國家的「掠奪和搶劫」。不過她提到，即使是特朗普的商界支持者中，都沒有人認為關稅合理。

貝森特去年為特朗普競選團隊擔任經濟顧問時，曾認為實施全面關稅是極端手段，稱這是「先升級再降級的做法」。特朗普推出關稅政策前，貝森特則呼籲各國不要報復，避免糾紛進一步升溫。