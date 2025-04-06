Elon Musk盼歐美之間最終實現零關稅　建立自由貿易區｜有片

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）4月5日表示，他希望美國和歐洲之間未來能建立非常緊密的夥伴關係，最理想的情況是實現零關稅，從而在兩地建立一個實際上的自由貿易區。



路透社5日報道，馬斯克當日透過視訊在意大利右翼聯盟黨（League）代表大會發表上述講話，又指自己支持歐洲和北美州之間民眾更自由流動。

他表示：「如果人們有意在歐洲或北美州工作，我認為他們應該被允許這樣做。這就是我給總統（特朗普）的建議。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布將向各貿易夥伴加徵「對等關稅」，其中包括對歐盟徵20%關稅。

2023年12月16日，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在羅馬參加由右翼政黨意大利兄弟會（Brothers of Italy）組織的活動時，做出舉起手的動作。（Reuters）

而意大利聯盟黨籍經濟部長焦爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）5日稍早已表態，政府希望緩和與美國的關係 ，並反對實施報復性關稅。