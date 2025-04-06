美國麻省醫院婦產科5護士患腦瘤　院方：未發現相關環境風險

美國麻省波士頓布萊根牛頓-韋爾斯利醫院（Mass General Brigham Newton-Wellesley Hospital）表示，院內5樓婦產科共11名員工發生健康問題，其中5名護士確診腦瘤，所幸均為良性。院方調查後稱未發現相關環境風險。



美國全國廣播公司（NBC News）報道，該醫院聲稱其中2名護士患上了常見的良性腦膜瘤。醫院的聯合醫療總監索尼斯（Jonathan Sonis）和首席護士長穆斯（Sandy Muse）表示，調查未發現「與腦瘤發展相關的環境風險」。

圖為美國麻省波士頓的綜合醫院 Mass General Brigham Newton-Wellesley Hospital。（X/ @matty_kam）

代表該醫院護士權益的麻省護士協會（MNA）周五（4月4日）則在聲明中表示：「醫院只與少數護士溝通，而且環境檢查並不全面。」協會質疑醫院用預先定下的結論推搪問題，強調協會正在進行一項獨立調查，預計耗時幾週時間。

美國癌症協會表示，同一類型的癌症發生發生在同一地區、基於相同的原因、並且影響的人數「大於在確定發生基線時的預期」，就是「癌症集群」。協會並指出，美國每10個人中就有4個會在一生中患上癌症，因此在相對較小的區域內幾個人同時患癌的情況並非罕見。