專家：美國和歐盟飲用水氯化處理水平或致癌

一項最新的全球研究發現，美國和歐盟常用的飲用水氯化處理水平，可能會增加致癌風險。



英國《衛報》引述一項最新研究報道，美國約有3億人的飲用水中含有的三滷甲烷（trihalomethane，簡稱THM），已達到令人擔憂的水平。

自來水消毒的過程中，通常會使用氯（chlorine）進行處理，這個過程會產生三滷甲烷等副產物。

2025年2月14日，英國倫敦，泰晤士水務公司的員工在倫敦南部分發飲用水。（Reuters）

研究發現，這些副產物幾乎存在於美國和歐盟的所有公共飲用水系統中。據估計，美國和歐盟對這些副產物的限值分別為每十億分之80（ppb）和100，但新研究顯示，即使是在40ppb的較低水平下，也會增加致癌風險。

美國環境保護署（EPA）報告稱，水中的氯化副產物通常在40至60ppb之間。環保組織估計，安全標準應為0.15ppb。

雖然氯化過程是一種價格廉宜、有效且易得的方法。不過，研究報告作者赫爾特（Emilie Helte）說，飲用含有氯化副產物的水可能導致患上膀胱癌的風險增加33%，而患結腸直腸癌風險則增加15%。

自來水消毒過程通常會使用氯（chlorine）進行處理。（Getty Images）

這項研究考察約30項研究和9萬名受訪者的數據，結果發現男性的患癌風險高於女性。

赫爾特說，紫外線處理水或安裝新過濾系統等可以作為替代方案，但這些方法成本較高。

她也說，人們可以繼續飲用政府管理的自來水，而顆粒活性炭是家庭中用來去除污染物的最佳過濾系統之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

