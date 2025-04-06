美媒曝科技與金融界領袖前往海湖莊園　與特朗普「談關稅常識」

據美媒周六（4月5日）引述多名消息人士稱，一群科技界和金融界知名人士正在前往美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago），就全面徵收關稅一事與總統「討論常識」 。



美國CNBC頻道引用資深記者Kara Swisher在社交平台Threads上發的貼文：「多名消息人士告訴我，一群科技界和金融界知名人士正在前往海湖莊園，將就關稅問題和特朗普『講點常識』。」

2025年2月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）見記者時發表演說。（Reuters）

Kara Swisher表示，這群精英為特朗普就職典禮捐贈過數百萬美元，這筆投資「正在變成數十億、很快變成數萬億美元的損失」。她還強調，帶領政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）也成為了這群人的目標。

報道指，特朗普4月2日宣布對全球185個貿易夥伴加徵「對等關稅」，本週引發了全球市場動蕩。Tesla行政總裁馬斯克的淨資產蒸發309億美元（約2,403億港元），亞馬遜（Amazon）創始人貝佐斯（Jeff Bezos，又譯貝索斯）損失234.9億美元（約1,826億港元），Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）則損失273.4億美元（約2,126億港元）。

海湖莊園：圖為2022年8月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）佛羅里達州私人別墅海湖莊園的外觀。（Reuters）

由於美國科技業嚴重依賴中國、印度和台灣等地的製造業、電腦晶片和資訊科技（IT）服務，特朗普關稅重創科技股。