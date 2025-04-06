特朗普關稅｜黨友克魯茲預警經濟衰退 民主黨或「血洗」中期選舉
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布對全球185個貿易夥伴加徵「對等關稅」，引發政商界震蕩。來自德州的共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）周五（5日）預警關稅將令美國經濟衰退，而現在參眾兩院佔優的共和黨或將因此在2026年的中期選舉面臨民主黨的「血洗」。
在參議院商業委員會擔任主席的克魯茲對特朗普關稅持反對意見，並對黨內同僚趨向支持關稅升級的現狀表示擔憂。
他還警告「對等關稅」有可能招致全球範圍的關稅反制，長此以往將「摧毀國內就業，並對經濟造成真正的損害」,而選民會將原因歸咎於共和黨，令反對的民主黨獲得更多支持，預料他們將有趁機控制參眾兩院。
在美國國會佔優的共和黨自特朗普公布新關稅措施後，黨內成員積極在參議院推動一項新立法，以賦予國會更多權力對美國的貿易夥伴徵收關稅。
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