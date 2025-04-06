特朗普關稅戰｜美前國安顧問：「一國家」或成優先談判對象

美國總統特朗普（Donald Trump、又譯川普）4月2日開啟「對等關稅」戰，日媒指出，美國總統情報顧問委員會成員奧布萊恩（Robert O'Brien）認為，日本將是優先談判對象，由於台海局勢緊張，使華府比以往更重視美日同盟。



根據日本共同網報道，曾於2019年至2021年擔任特朗普第1個美國總統任期國家安全顧問、現任總統情報顧問委員會（President's Intelligence Advisory Board）成員的奧布萊恩，在2日的訪問中預測，特朗普將在某個時間點啟動與緊密盟邦的談判，以降低緊張局勢，避免造成美國利益損失。

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奧布萊恩指出：「我認為日本將是談判的優先對象。」他強調，由於中國崛起及台灣海峽周邊的緊張局勢，華府如今比以往更看重美日同盟的重要性。中國軍方近日的實彈演習即是佐證。歐布萊恩進一步說明：

「我們不能與日本發生貿易戰，這對兩國都是毀滅性的。」



他在華府受訪幾小時後，特朗普便在白宮宣布「對等關稅」措施。奧歐布萊恩相信特朗普政府了解與日本關係的重要性，不能讓關稅引起的衝突擴及國防與民間交流。

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奧布萊恩指出，美國一直願意與日本談判，「所以我認為與日本達成協議的機會很高…我相當樂觀。」他還提到，日本是少數有條件與特朗普達成協議的國家之一，因為雙方在特朗普的首任總統任期內曾簽署一項貿易協議，讓美國農產品擴大進入日本。奧布萊恩認為，在這個框架下，可將汽車、鋼鐵等產品納入討論。

奧布萊恩立場友台，曾獲頒特種大綬景星勳章，去年在美國大選後將台灣總統賴清德的賀函轉交給特朗普，並稱特朗普收到後很高興。

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至於日本怎麼迎戰特朗普的關稅措施，日本首相石破茂5日則在讀賣電視台節目中表示，希望下週與特朗普電話會談，他會從對全世界有益的觀點出發，說明日美合作的必要性：

「必須切實從道理上說明日本的措施能給美國帶來多大好處。」



石破茂表示，「不打算採取以牙還牙那樣的做法」回應特朗普課徵關稅一舉：

「擠牙膏的做法不行，若不以包裹式法案提出，是無法打動特朗普的。」



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