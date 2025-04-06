美國多州遭遇颶風引發水浸　至少16死　逾25萬戶停電

美國中西部與南部4月2日起遭遇颶風，隨後引發連日暴雨與洪水，令多個州份出現水浸，由德州至俄亥俄州等沿途州份受影響。截至5日，至少16人因極端天氣身亡，逾25萬用戶停電。



綜合美媒報道，美國國家氣象局表示，多個州份達到機構所界定的「重大洪水階段」，建築物、道路、橋樑和其他關鍵基礎設施，可能遭到大面積水浸。

▼美國多州遭洪災侵襲發生水浸

颶風吹襲後還為沿途數個州帶來暴雨，天氣預報員指，肯塔基州部份地區自周三以來，降雨量超過30.5厘米，阿肯色州與密蘇里州部份地區降雨量超過20厘米。

氣象局將今次極端天氣的原因歸咎於高溫與、強風以及美洲灣（又稱墨西哥灣）充足的水氣等因素，預計情況在6日起將有所好轉。

肯塔基州路易斯維爾市市長格林伯格（Craig Greenberg）5日形容市內面臨嚴重洪災，預料將成為當地史上十大洪災之一，而俄亥俄河的水位在24小時內上漲1.5米，預料還將持續上漲數日。

位於該州中北部的法爾茅斯（Falmouth）居住有2000居民，緊急救援人員下令強制疏散當地居民。

2025年4月4日，美國肯塔基州，圖為暴雨引發的洪水令霍普金斯維爾（Hopkinsville）水浸，當地宣佈進入緊急狀態。（Getty）

據報今次極端天氣中，田納西州有10人死亡，肯塔基州和密蘇里州分別有2人死亡，阿肯色州和印第安納州各報告1人死亡。

一個追蹤美國停電情況的網站PowerOutage.us稱，截至3日凌晨，阿肯色州、密西西比州、密蘇里州、伊利諾伊州、肯塔基州、田納西州、密西根州和俄亥俄州超過25萬戶停電。