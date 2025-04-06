美國關稅｜市場憂慮黑色星期一　英媒：對沖基金面臨雷曼式追孖展

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推動「對等關稅」計劃，衝擊全球多國股市在大跌，美股標普500指數出現2020年3月以來最大單日跌幅外，道指也首次連續兩個交易日暴挫逾1500點，並引發市場憂慮重演「黑色星期一」。據英媒報道，對沖基金正面臨「雷曼式」的追收保證金通知（margin call）潮。



《每日郵報》4月5日引述消息人士指，市場指數大幅下滑，在對沖基金客戶持有的資產價值大幅下跌後，華爾街各大銀行正要求他們提供更多資金抵押，出現追收保證金通知（margin call）潮，此也迫使對沖基金拋售資產。

報道指在特朗普關稅大棒引發混亂後，數家主要銀行向其客戶發出自2020年初新冠疫情爆發以來最大規模的追加保證金通知，涉及科技股、消費股等多個領域，此引發市場人士對大幅拋售潮將持續到周一（4月7日）的擔憂。

圖為2025年3月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）的華爾街入口。（Reuters）

報道稱當發出追加保證金通知，它們會形成惡性循環，因出售股票以滿足追加保證金要求，可能會導致價格進一步下跌。

市場出現憂慮「黑色星期一」（Black Monday）重演的聲音，1987年10月19日，道指單日大跌22.6%，創下歷來最大單日百分比跌幅，稱為「黑色星期一」。