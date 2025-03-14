日本央行向市場投降　日圓危機未解除日債危機又亮紅燈 ｜點經

日本央行行長植田和男日前表示，將由市場決定長期利率。這句話基本意味着日本央行向市場投降。投降也不意外，但投降除了再次證明日本央行的無能為力之外，更或許更大的問題未至將至。



長期利率是什麼？通常就是10年期國債收益率。日本10年期國債收益率，在去年9月開始新一輪上漲，從0.8%漲到了現在1.5%收益率。對此，植田和男稱：「自去年以來，長期利率確實一直呈上升趨勢，長期利率的變化反映了市場對經濟、價格發展以及海外利率變動的看法」。但隨後他表示：「長期利率根據市場對短期政策利率前景的看法而波動是自然的。」

他這句話意思是，因為日本央行要加息，所以10年期日債收益率才會上升。事實顯然不是這樣！

在正常情況下，確實央行的貨幣政策才是「因」，國債收益率會因為央行貨幣政策變化而變化。但日本的情況是比較特殊的，是反過來市場牽着日本央行的鼻子走。

讓我們來追溯一下。日本10年期國債收益率是從2021年就開始持續上漲（見下圖），在2023年10月就一度漲到0.95%。也就是2023年10月市場實際利率已經到了0.95%。但日本央行是在2024年3月才首次加息，結束負利率，把利率加到0.1%。

然後日本央行在2024年7月，2025年1月，又各加息了1次。這樣累計加息3次，也才把利率加回到0.5%。而現在日本市場實際利率已經到了1.5%，這個幅度同樣遠高於日本的利率水平。可見，從2021年至今，一直是市場利率走在日本央行利率前面。也就是說，10年期日債收益率上升是因，日本央行加息才是果。

日本10年期國債收益率是從2021年開始持續上漲（Trading Economics）

之所以日本央行會被市場牽着鼻子走，違反經濟學常識，核心問題在於日元貶值和日債危機。

日本2013年開始進行無限印鈔購債。日本央行開始進行YCC國債收益率曲線控制。日本央行承諾，要把10年期日債的收益率，控制在-0.2%到0.2%之間。控制的方法就是印鈔購債。

比方說，假如10年期日債收益率上升，意味着日債價格下跌，有大量資金拋售日債，那麼日本央行就會印鈔購債，推動日債價格止跌上漲，那麼10年期日債收益率就會下降。但是，日本央行印鈔購債，就會增加日元貶值壓力。

可以看到，2021年以來，日元出現大幅度貶值。特別是2022年，美聯儲激進加息後，擴大了美國和日本的利差，加劇了日元貶值趨勢。從2021年初，1美元兑換103日元，一度貶值到1美元兑換161.9日元，最大貶值幅度達到36%；其實最近日元出現升值反彈，但日元仍然那還在149附近，相比2021年仍然有30%左右的貶值幅度。日元作為世界主要貨幣，這麼巨大的貶值幅度顯然並不正常。

日圓過去十年走勢（Trading Economics）

這種情況下，10年期日債收益率在2022年開始大幅上漲，日本央行沒辦法大規模印鈔購債來進行YCC控制。因為如果日本央行去救債市，大規模印鈔購債，就會加劇日元貶值，導致日元崩盤。但如果不印鈔購債，日債價格就會大跌，從而推動長期日債收益率上漲。也就是日本央行得在日元和日債裏，去選一個來救。

最終日本央行選擇救日元。那麼就會在日債危機上，被市場牽着鼻子走，變成市場在幫日本央行加息。所以，2022年12月，日本央行放寬YCC控制上限，把10年期日債收益率的上升放寬到0.5%，意思是隻有10年期日債收益率漲到0.5%，日本央行才會加大印鈔購債，來控制10年期日債收益率在0.5%以內。

但很快10年期日債就漲到0.5%，於是日本央行2023年7月，把10年期日債收益率上限，又從0.5%，放寬到1%。但日本央行一放寬，10年期日債收益率又跟坐火箭一樣上升，很快就漲到0.95%。於是在2023年10月，日本央行索性就取消了10年期日債收益率上限的剛性控制。這整個過程可以看到，日本央行一直是迫於市場壓力，去做出選擇，而不是在引導市場。

而如此被市場牽著走，龐大的日債壓力就要開始發威了！日本國債規模佔GDP的260%，是世界主要經濟體裏最高的。而且日本國債有超過一半是日本央行持有的，截止2024年3月，日本央行的國債持有餘額約為589萬億日元，佔發行餘額比例53.2%。單單日本央行持有的日債，今年的到期規模可能會達到78萬億日元的水平。而日本政府的2023年財年的收入才72萬億日元。也就是日本一年的稅收收入，還不夠償還日本央行一年到期的國債規模。

在此之前，靠負利率的無限印鈔政策，日本政府需要償還的國債利息非常少，可以忽略不計。日本政府可以通過無限借新還舊，這是日本揹負如此巨大債務，卻一直沒事的主要原因。但現在，日本10年期國債收益率開始大幅上漲，意味着日本政府舉債成本大幅增加。

截至2024年底，日本國債總額達到了1317.6365萬億日元。這意味著，假如日本央行被迫加息到2%，那麼日本政府每年要償還的利息會達到26萬億日元。也就是日本政府每年財政收入得有1/3拿去還利息。如果10年期日債收益率漲到4%，那麼日本政府每年需要償還的利息，就會上升到52萬億日元。也就是日本政府財政收入的70%，都得拿去償還利息。

所以，可以很明確的說，只要日本央行加息到2%水平，日債危機就會爆發，因為日債規模過於龐大。

仔細想想，一方面是日元大幅貶值，迫使日本央行需要加息救市。一方面是長期日債收益率持續上漲，市場已經在幫日本央行加息，會迫使日本央行加息。共同疊加下，日本央行扭扭捏捏的加息了3次，把利率加到0.5%，但未來面臨更大壓力。

日本是從2021年開始，10年期國債收益率從0漲到現在1.5%利率，日本債市連跌4年了，這意味着日本的理財產品市場，過去4年是出現大面積虧損。還有像日本養老金這些大機構資金，有大量資產都錨定在債券市場，通過加槓桿去賺固收收益。10年期日債收益率這樣長期大幅上升，意味着包括日本養老金、日本銀行、保險等日債大買家都面臨嚴重浮虧風險。所以，日債收益率繼續大幅上漲的話，日本爆發金融危機的風險也會越高。

所以不要以為日圓「逃離」了160，來到了150以內就安全了。實際上日債這邊已經遊走在懸崖邊緣。另外還要注意的是，最近4個月，日本通脹率也就是CPI按年數據，從2.3%一路大幅上漲到4%，已經處於失控式漲幅了。或許有人說，這是日本走出通縮，是日本經濟向好的表現。但，要知道，大通脹和大通縮，都不是經濟健康的表現。之前日本經歷了30年大通縮周期，在2022年開始日本就一下陡然進入到大通脹狀態。就像是開一輛車，突然從向左打滿方向盤，一下子變成向右打滿方向盤。這樣不翻車才怪。

日本央行向市場投降了，這一句「市場決定」更需要進展了。如果按照「市場」，今天已經1.5%的實際利率有太多「市場推手」，恐怕去到2%只是時間問題。如此，日本政府將面對的就是日債危機的揭蓋。