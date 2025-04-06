加拿大更新旅遊警告　提醒民眾在美國邊境或遭嚴格檢查

加拿大政府向入境美國的民眾發最新旅遊警告，提醒他們要有心理準備在美國邊境海關受到嚴格檢查，還說他們的手機和其他電子設備可能被搜查。



彭博社報道，加拿大此次更新的旅遊警告，是在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）收緊邊境與移民政策後發布。英國、德國和法國等國家較早前亦已發布類似旅遊警示。

加拿大政府說：「在與邊境當局互動時，謹記遵守規則並保持坦誠。如果你被拒絕入境，有可能在等待驅逐出境時被拘留。」

圖為2025年4月2日，美國紐約州水牛城民眾集會，反對美國總統特朗普（Donald Trump）此前針對加拿大的稅政策。（Reuters）

加拿大人是美國國際遊客的最大來源國。特朗普對加拿大發出經濟和吞併威脅導致加拿大人到美國旅行和預訂數量大幅下降。

根據美國旅遊協會的數據，去年加拿大遊客在美國的消費額達205億美元。加拿大統計局指出，2月份加拿大居民從美國乘車返回人數較上年同期下降23%。

加拿大廣播公司（CBC）報道，3月間，一名試圖續簽工作簽證的加拿大女演員在美國—墨西哥邊境被美國海關拘留11天。同月，一名法國科學家被美國拒絕入境，法國政府稱此事與科學家手機裏的批評特朗普言論有關。美國政府否認說法， 稱這名科學家攜帶的電子設備中藏有美國實驗室的機密資料。

本文獲《聯合早報》授權轉載

